В Курганской области завершилась посевная кампания

Завершилась посевная кампания в Курганской области. Всего засеяно 1,39 млн га пашни. Это на 30 тыс. больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

По данным департамента агропромышленного комплекса Курганской области, зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 1,04 млн га, что на 74 тыс. га больше, чем годом ранее. Картофель посадили на площади 11,9 тыс. га, овощи – 2,8 тыс. Посевы кормовых культур увеличены на 7%. Лидерами по площадям ярового сева стали Целинный (116 тыс. га), Шадринский (89 тыс.), Макушинский и Куртамышский (88 тыс. га) округа.

В департаменте АПК отмечают, что для снижения рисков, связанных с погодой, с сельхозпроизводителями ведется работа по страхованию посевов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте