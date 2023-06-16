Мэр Миасса стал вице-губернатором Челябинской области на общественных началах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил главу Миасса Егора Ковальчука своим заместителем на общественных началах. Об этом сообщают в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Назначение связано со значимостью Миасса как одного из городов Челябинской области с большим промышленным, оборонным, туристическим, научным потенциалом, поясняют в правительстве. Это решение позволит муниципалитету эффективнее взаимодействовать с региональными властями в решении актуальных задач развития города, считает руководство области.

Сейчас должности вице-губернатора Челябинской области на общественных началах занимают главы Челябинска и Магнитогорска Наталья Котова и Сергей Бердников. Егор Ковальчук до назначения мэром Миасса работал на посту замглавы региона.

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