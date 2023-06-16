В Воткинске устраняют замечания из-за ненадлежащей работы по вывозу ТКО

Администрация Воткинска ведет работу над устранением замечаний по вывозу твердых коммунальных отходов. Об этом в Telegram сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

С 1 июня в городе сменился подрядчик по вывозу ТКО. Причиной стали многочисленные жалобы от местных жителей, а также проверка соблюдений требований со стороны контролирующих органов. В частности, контейнерные баки стояли прямо на земле, а в других местах к ним не мог подъехать мусоровоз.

Минприроды Удмуртии держит ситуацию на контроле.