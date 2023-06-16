В Свердловской области ожидаются заморозки до +2 градусов

С 16 по 18 июня в Свердловской области ожидается похолодание до +2 градусов. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +20°…+25°, на севере — до +17°. Местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В субботу, 17 июня, температура ночью опустится до +3°…+8°, на юге — до +13°. Днем ожидается +17°…+22°, на севере — +11°…+16°. Без осадков. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В воскресенье, 18 июня, температура воздуха ночью составит +2°…+7°, на юге — до +12°. Днем — +13°…+18°, на севере — до +8°. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Екатеринбурге днем 16 июня ожидается +23°…+25°. Ночью в субботу прогнозируется +11°…+13°, днем — +20°…+22°. В воскресенье ночью температура составит +6°…+8°, днем +15°…+17°.

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