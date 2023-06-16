Экс-начальника тыла отдела МВД в Удмуртии осудили за мошенничество со служебными выплатами

В Удмуртии суд вынес приговор 40-летней экс-начальнице тыла отдела МВД России «Завьяловский». Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В частности, женщина для собственного обогащения вносила в табели учета служебного времени фиктивные сведения о выполнении ею служебных обязанностей в ночное время, а также сведения в путевые листы об управлении ею служебным автомобилем.

В результате этого она получила компенсацию за выполнение служебных обязанностей в ночное время на 19 тыс. руб.

Свою вину женщина признала. Суд назначил ей 1,5 лет лишения свободы условно, а также установил испытательный срок на год и лишили права занимать определенные должности на год. При вынесении приговора учитывались смягчающие обстоятельства, в том числе полное возмещение ущерба и наличие малолетних детей.