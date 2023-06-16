Экс-спикер челябинского заксобрания назначен заместителем губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своим заместителем бывшего председателя законодательного собрания региона Александра Лазарева. Он приступил к исполнению обязанностей и находится в рабочей поездке в ДНР. Об этом сообщают в правительстве региона.

Накануне депутаты заксобрания Челябинской области утвердили досрочную отставку Александра Лазарева. На посту вице-губернатора он будет курировать вопросы взаимодействия с новыми субъектами РФ. В частности, следить за ходом работ по восстановлению подшефных региону Волновахе и Ясиноватой, контролировать оказание гуманитарной помощи Донбассу.

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