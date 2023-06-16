Челябинская область намерена развивать проект межвузовских кампусов вместе с Башкирией

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписали соглашение в сфере организации деятельности инновационной среды межуниверситетских кампусов. Стороны намерены вместе развивать проект. Подписание состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства региона.

Ожидается, что соглашение расширит сотрудничество регионов по приоритетным научным направлениям, в том числе интеллектуальному производству, инжинирингу, цифровой и зеленой химии, экологии и живым системам, а также в сфере молодежной политики. «Мы добрые соседи, друзья с Республикой Башкортостан. У нас очень тесные кооперационные связи в промышленности, в науке. Уверен, что кампусы, которые мы сейчас строим, позволят нам эти кооперационные связи усилить», – сказал Алексей Текслер.

Радий Хабиров подчеркнул, что Башкирии интересно, чтобы научные структуры и студенты обменивались опытом.

Аналогичные соглашения на ПМЭФ заключили и другие участники проекта по созданию сети кампусов из Пермского края, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областей.

До 2030 года в России планируют построить 25 кампусов. Челябинск и Уфа стали победителями первой волны отбора. Учебный процесс в челябинском кампусе, который собираются возвести рядом с главным корпусом Челябинского госуниверситета, планируют начать в 2026 году. Общая площадь объектов составит 123 тыс. кв. м. В том числе построят общежития на 3,4 тыс. мест.

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