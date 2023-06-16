В Белокурихе планируется построить отель с минеральным бассейном за 2 млрд рублей

Тюменская компания «Сибинтел-Холдинг» планирует построить в Белокурихе (Алтайский край) многофункциональный комплекс. Он будет включать гостиницу на 350 мест, центр превентивно-оздоровительной медицины, открытый минеральный бассейн и СПА-комплекс, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко по итогам подписания соглашения с компанией на ПМЭФ-2023. Инвестиции в проект составят 2 млрд руб. Реализовать его планируется к 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Темур Мусаев Фото: Темур Мусаев

«Новый проект отлично впишется в постоянно развивающуюся туристическую инфраструктуру Белокурихи. Здесь уже отдыхает ежегодно около 300 тысяч человек. А с учетом задуманных и реализующихся проектов количество гостей курорта будет только расти»,– сказал он.

В прошлом году на ПМЭФ власти региона подписали соглашение «КОР Менеджмент» о строительстве в Белокурихе гостиничного комплекса Azimut Hotels на 600 мест. Инвестиции в проект назывались также на уровне 2 млрд руб.

Основным направлением «Сибинтел-Холдинг» является девелопмент коммерческой недвижимости. В составе холдинга: девелоперская компания «Сибинтел-девелопмент», строительная компания «Стройтехнология», логистическая и торговая компания «Тюменский продукт» и другие предприятия.

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Оксана Павлова