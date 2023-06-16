В Crocus City Hall пройдет конференция, посвященная созданию эффективных и счастливых команд

20 июня около 2 тыс. человек соберутся на большую конференцию Team First, чтобы обсудить тему построения топовых команд для бизнеса.

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В мероприятии примут участие 12 спикеров – предприниматели с опытом построения сильных коллективов (до 50 тыс. человек). Среди них: Павел Гительман (основатель рекламного агентства RTA и YouTube-блогер), Павел Курьянов (CEO Black Star Inc), Виктор Кузнецов (генеральный директор и соучредитель «ВсеИнструменты.ру»), Михаил Грачев (CEO и основатель Grass), Сергей Иванов (совладелец и исполнительный директор ЭФКО), Андрей Кривенко (основатель «Вкусвилл»), Сергей Саликов (генеральный директор ANCOR), Алексей Васильчук (сооснователь холдинга Restart Vasilchuk Brothers), Владимир Мельников (основатель компании Gloria Jeans), Георгий Соловьев (основатель Skyeng), Ольга Гогаладзе (создатель крупнейшей в РФ и СНГ школы финансовой грамотности pro.finansy, 200 000+ студентов) и другие.

Программа конференции будет включать в себя несколько форматов взаимодействия: TED-выступления, панельные дискуссии и публичные интервью. Также у участников будет время для общего нетворкинга, чтобы найти полезные знакомства и бизнес-контакты на будущее.

Выступления будут посвящены темам грамотного делегирования, поиску талантов и способам управления людьми в удаленном формате. Спикеры расскажут о своих принципах построения команд в компаниях с оборотом более 200 млрд руб. в год и о том, как правильно выходить из операционки и создавать крепкий фундамент среди сотрудников.

По окончании информационной части мероприятия для участников, которые приобретут билеты Gold и Platinum, состоится Afterparty-шоу с предпринимателями в формате Fuckup Night. В неформальной атмосфере вы узнаете, с какими проблемами сталкиваются владельцы бизнесов и как они взаимодействуют со своими сотрудниками.

21 июня только для тарифа Platinum пройдет выезд за город, где состоятся групповые разборы и мастермайнды, а также нетворкинг в расслабленной обстановке со спикерами конференции.

Если у вас нет возможности присутствовать офлайн, подключайтесь к онлайн-трансляции. У вас останутся все видеозаписи выступлений и доступ к нетворкинг-чату.

Подробнее о Team First и регистрация – по ссылке:

teamfirstconf.com

ИП Гончаренко И.В.