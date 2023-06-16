Дачникам и сельчанам: «МегаФон» ускорил интернет в районе Чуйского тракта

«МегаФон» модернизировал базовую станцию в поселке Керамкомбинат Новосибирской области, увеличив покрытие 4G на близлежащих территориях. Качество мобильного интернета улучшилось также на отрезке автомобильной дороги федерального значения и в дачных товариществах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Керамкомбинат — поселок в Искитимском районе Новосибирской области, расположенный в 80 км к югу от Новосибирска. В нем работает средняя общеобразовательная школа, в которой обучаются местные дети, а также ребята из ближайшего села Евсино. Благодаря проведенным работам существующее телеком-оборудование теперь поддерживает все современные стандарты связи. При этом запуск «дальнобойного» слоя LTE на базовой станции позволил обеспечить интернетом несколько ближайших СНТ: «Мичуринец», «Дорожник» и «Земляничка», а также отрезок автомобильной дороги федерального значения Р-256 «Чуйский тракт». Используемый диапазон хорошо проникает внутрь труднодоступных для сигнала помещений, а также обеспечивает увеличенную дальность.

По данным «МегаФона», абоненты активно пользуются возможностями мобильного интернета и голосовой связью, в том числе и с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). Согласно обезличенной статистике оператора, в мае этого года мобильный трафик в поселке Керамкомбинат увеличился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также аналитики отмечают, что жители села стали активнее разговаривать по телефону: рост голосовых звонков составил 44%. Примечательно, что близлежащий город Искитим, который в 30 раз превосходит по численности населения Керамкомбинат, имеет практически одинаковые с данным поселком показатели по мобильной активности в сети оператора.

«С начала этого года мы построили и модернизировали базовые станции LTE в пяти селах Новосибирской области и областном центре. На этих территориях увеличилась скорость мобильного интернета, также наше оборудование теперь может одновременно обслуживать больше пользователей без потери качества соединения. Мы постоянно изучаем динамику скорости передачи данных, нагрузку на инфраструктуру и другие параметры, чтобы улучшать сеть там, где это необходимо. Например, только за один месяц жители Керамкомбината “прокачали” около 10 тысяч гигабайт. Такого объема данных хватит, чтобы говорить по видеосвязи через мессенджер Telegram на протяжении почти трех лет»,— комментирует директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуются 75,3 млн клиентов.

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