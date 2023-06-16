Администрация Перми объявила аукцион на закупку еще 25 остановочных павильонов

Администрация Перми объявила электронный аукцион на изготовление и установку 25 остановочных павильонов для частного сектора, промышленных зон и районов с низкой плотностью застройки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Перми Фото: пресс-служба администрации Перми

Предполагается несколько типов павильонов для разных размеров посадочных площадок. В комплекте с павильоном поставляется также скамья и урна. Ряд павильонов будет оснащен фронтальной ветрозащитной стенкой. Кроме того, подрядчик должен будет разместить на павильонах элементы транспортной навигации: схему маршрутов, проходящих через остановку, а также схему пешеходной доступности. Все павильоны должны быть установлены в срок до 30 сентября 2023 года.

Ранее администрация Перми объявила закупку еще 37 остановочных павильонов из алюминия для зон высокой и средней плотности застройки.