Почти 100 свердловских школьников набрали по 100 баллов на ЕГЭ

В Свердловской области по результатам первых пяти экзаменов 95 учеников получили по 100 баллов по ЕГЭ. Среди них школьники из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ревды, Асбеста, Новоуральска, Камышлова, Талицы, Сухого Лога и других муниципалитетов. Результаты экзамена по русскому языку стали известны 15 июня. В регионе 100 баллов по нему получили свыше 40 учеников. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По их данным, есть несколько двухсотбалльников. Ученица лицея №12 в Серое получила по 100 баллов за экзамены по химии и русскому языку. Как сообщили в департаменте, девушка планирует поступить в Уральский государственный медицинский университет. Также двухсотбалльниками стали ученики школы № 19 и лицея № 12 Екатеринбурга и серовской школы № 27. Они набрали максимальный результат по русскому языку и литературе.

Напомним, учащиеся уже сдали экзамены по географии, литературе, химии, русскому языку, базовой и профильной математике, физике и истории, обществознанию, биологии и письменному иностранному языку. 16 и 17 июня одиннадцатиклассникам предстоит сдать устную часть иностранного языка, а 19 и 20 июня - информатику.

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