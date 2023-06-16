Кто и как занимается трансляцией турниров

Большую часть крупных тендеров на трансляции турниров (доходы от этого сегмента на рынке киберспорта, по данным Newzoo, составляют порядка 25%), говорят собеседники “Ъ” на рынке, раньше выигрывали две студии: российская RuHub и украинская Maincast.

«Здесь вещание работает по тем же правилам, что и в классическом спорте. Есть турнирные операторы, которые хотят продать права в тот или иной регион для трансляций на местном языке. Операторы устраивают тендеры: какая студия предложит лучшие условия освещения чемпионата, та и получает права на турнир или серию турниров. Студии, выигравшие тендер, зарабатывают благодаря продаже спонсорских пакетов»,— объясняет руководитель по киберспорту букмекерской компании PARI Иван Бураченко.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что студия может заплатить за трехлетний контракт на трансляцию турнира порядка $10–11 млн. Собеседник “Ъ”, близкий к одному из клубов, добавляет, что сейчас покупка медиаправ на турниры ESL стоит порядка $13 млн в год. «До 2022 года покупка медиаправ стоила дешевле и позволяла студиям зарабатывать порядка $0,5–1 млн на трансляциях. С 2022 года стоимость покупки медиаправ,— говорит источник,— существенно выросла, и сейчас студии, покупающие права, пока работают в ноль, рассчитывая на долгосрочную прибыль».

В апреле 2022 года в Maincast заявили, что отказываются от трансляций турниров на русском языке. По словам одного из собеседников, RuHub (входит в ESforce) отказалась от участия в тендерах, по словам другого — стала проигрывать их: «Украинцы писали письма владельцам игр, турнирным операторам и так далее. Из-за этого выигрывать в тендерах российской структуре не удавалось».

Глава турнирного направления ESforce Holding Алексей Кушниренко пояснил, что, оценив рынок и собственные возможности, компания «скорректировала бизнес-модель, сосредоточившись на внутренних лигах и международных соревнованиях российских организаторов».