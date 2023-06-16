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Коммерсантъ FM
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Лучшие автомобильные фото недели

Яркие кадры и события 12–16 июня

Автомобильные новинки Петербургского международного экономического форума, запуск движения беспилотных грузовиков на трассе М-11, заезд на четверть мили на американских дрэгстерах и другие новинки этой недели — в фотогалерее «Автопилота».

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В Нью-Йорке на Парк-авеню открылся первый флагманский бутик Aston Martin под названием Q New York, на вечеринке в честь этого события прошла первая в Северной Америке презентация Aston Martin DB12

В Нью-Йорке на Парк-авеню открылся первый флагманский бутик Aston Martin под названием Q New York, на вечеринке в честь этого события прошла первая в Северной Америке презентация Aston Martin DB12

Фото: Aston Martin

Стенд АвтоВАЗа с представленным на нем Lada X-Cross 5 в выставочном центре во время работы Петербургского международного экономического форума

Стенд АвтоВАЗа с представленным на нем Lada X-Cross 5 в выставочном центре во время работы Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Председатель комитета Государствненой думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн делает селфи на фоне нового автомобиля Lada Aura стоимостью более 2 млн руб. Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных служебных авто

Председатель комитета Государствненой думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн делает селфи на фоне нового автомобиля Lada Aura стоимостью более 2 млн руб. Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных служебных авто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль Aurus во время встречи президента России Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремле

Автомобиль Aurus во время встречи президента России Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония запуска движения беспилотных грузовиков КАМАЗ на трассе М-11 Санкт-Петербург — Москва

Церемония запуска движения беспилотных грузовиков КАМАЗ на трассе М-11 Санкт-Петербург — Москва

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Команда Alfa Romeo F1 Team выступила титульным спонсором гравийной велогонки FNLD GRVL в Лахти, Финляндия, в которой в качестве велогонщика принял участие двукратный вице-чемпион мира Формулы 1 Валттери Боттас

Команда Alfa Romeo F1 Team выступила титульным спонсором гравийной велогонки FNLD GRVL в Лахти, Финляндия, в которой в качестве велогонщика принял участие двукратный вице-чемпион мира Формулы 1 Валттери Боттас

Фото: Alfa Romeo F1 Team

Компания Ford анонсировала создание заводской команды для ралли-рейдов — в 2024 году на «Дакаре» дебютирует пикап Ford Ranger T1+

Компания Ford анонсировала создание заводской команды для ралли-рейдов — в 2024 году на «Дакаре» дебютирует пикап Ford Ranger T1+

Фото: FORD

Заезд на четверть мили во время ежегодных классических дрэг-гонкок на американских ретро автомобилях на трассе «RDRC Racepark Быково»

Заезд на четверть мили во время ежегодных классических дрэг-гонкок на американских ретро автомобилях на трассе «RDRC Racepark Быково»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Степанов  /  купить фото

Автомобиль на Стрелке Васильевского острова во время празднования Дня России

Автомобиль на Стрелке Васильевского острова во время празднования Дня России

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Аболмасова  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин за рулем вездехода Taktik на стенде Псковской области на Петербургском международном экономическом форуме

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин за рулем вездехода Taktik на стенде Псковской области на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Компания Brabus представила эксклюзивный внедорожник 800 4x4&amp;#178; Superblack мощностью 800 л.с. И крутящим моментом 1000 Нм

Компания Brabus представила эксклюзивный внедорожник 800 4x4² Superblack мощностью 800 л.с. И крутящим моментом 1000 Нм

Фото: Brabus

На острова Астипалея в Эгейском море прошло мероприятие в рамках совместного проекта Volkswagen Group и правительства Греческой Республики, согласно которому остров будет постепенно переходить на экологически чистую энергию. На мероприятии можно было прокатиться на разных транспортных средствах, от микроавтобусов до велосипедов, марок Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Ducati и SEAT

На острова Астипалея в Эгейском море прошло мероприятие в рамках совместного проекта Volkswagen Group и правительства Греческой Республики, согласно которому остров будет постепенно переходить на экологически чистую энергию. На мероприятии можно было прокатиться на разных транспортных средствах, от микроавтобусов до велосипедов, марок Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Ducati и SEAT

Фото: Volkswagen

Запрещающие дорожные знаки на Красной площади

Запрещающие дорожные знаки на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

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В Нью-Йорке на Парк-авеню открылся первый флагманский бутик Aston Martin под названием Q New York, на вечеринке в честь этого события прошла первая в Северной Америке презентация Aston Martin DB12

Фото: Aston Martin

Стенд АвтоВАЗа с представленным на нем Lada X-Cross 5 в выставочном центре во время работы Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Председатель комитета Государствненой думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн делает селфи на фоне нового автомобиля Lada Aura стоимостью более 2 млн руб. Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных служебных авто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль Aurus во время встречи президента России Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония запуска движения беспилотных грузовиков КАМАЗ на трассе М-11 Санкт-Петербург — Москва

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Команда Alfa Romeo F1 Team выступила титульным спонсором гравийной велогонки FNLD GRVL в Лахти, Финляндия, в которой в качестве велогонщика принял участие двукратный вице-чемпион мира Формулы 1 Валттери Боттас

Фото: Alfa Romeo F1 Team

Компания Ford анонсировала создание заводской команды для ралли-рейдов — в 2024 году на «Дакаре» дебютирует пикап Ford Ranger T1+

Фото: FORD

Заезд на четверть мили во время ежегодных классических дрэг-гонкок на американских ретро автомобилях на трассе «RDRC Racepark Быково»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Степанов  /  купить фото

Автомобиль на Стрелке Васильевского острова во время празднования Дня России

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Аболмасова  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин за рулем вездехода Taktik на стенде Псковской области на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Компания Brabus представила эксклюзивный внедорожник 800 4x4² Superblack мощностью 800 л.с. И крутящим моментом 1000 Нм

Фото: Brabus

На острова Астипалея в Эгейском море прошло мероприятие в рамках совместного проекта Volkswagen Group и правительства Греческой Республики, согласно которому остров будет постепенно переходить на экологически чистую энергию. На мероприятии можно было прокатиться на разных транспортных средствах, от микроавтобусов до велосипедов, марок Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Ducati и SEAT

Фото: Volkswagen

Запрещающие дорожные знаки на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

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