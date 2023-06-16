Лучшие автомобильные фото недели

На острова Астипалея в Эгейском море прошло мероприятие в рамках совместного проекта Volkswagen Group и правительства Греческой Республики, согласно которому остров будет постепенно переходить на экологически чистую энергию. На мероприятии можно было прокатиться на разных транспортных средствах, от микроавтобусов до велосипедов, марок Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Ducati и SEAT

Фото: Volkswagen