Лучшие автомобильные фото недели

Автомобильные новинки Петербургского международного экономического форума, запуск движения беспилотных грузовиков на трассе М-11, заезд на четверть мили на американских дрэгстерах и другие новинки этой недели — в фотогалерее «Автопилота».
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Автомобильные новинки Петербургского международного экономического форума, запуск движения беспилотных грузовиков на трассе М-11, заезд на четверть мили на американских дрэгстерах и другие новинки этой недели — в фотогалерее «Автопилота».
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