В селе хоть трава не расти

За 2022 год в Самарской области было выявлено 20 случаев конфликта интересов или возможности его возникновения (в 2021 году –18). Из них восемь случаев — в органах исполнительной власти, 12 — в органах местного самоуправления. В отношении 17 из них приняты меры дисциплинарной ответственности. Депутаты отмечают, что наибольшее количество недоработок в сфере борьбы с коррупцией у органов местного самоуправления в небольших и удаленных сельских поселениях из-за нехватки ­специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Сапрыкина, Коммерсантъ Фото: Ирина Сапрыкина, Коммерсантъ

За 2022 год в Самарской области было выявлено 20 случаев конфликта интересов либо возможности его возникновения (в 2021 году —18). Из них восемь случаев — в органах исполнительной власти, 12 — в органах местного самоуправления. Об этом на комитете губдумы по законодательству рассказала главный консультант управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции области Елена ­Магометова.

По словам госпожи Магометовой, в прошлом году в отношении 17 указанных случаев приняты различные меры дисциплинарной ответственности и меры по урегулированию конфликта. Чиновница привела в пример проверку в отношении руководителя департамента ветеринарии Самарской области Вячеслава Ильичева. В декабре прошлого года чиновник был уволен из-за утраты доверия. Руководитель департамента ветеринарии фиктивно оформил свою дочь ветврачом в подведомственное бюджетное учреждение ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение». По данному факту было также возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Также в Тольятти было установлено близкое родство начальника контрольно-ревизионного отдела мэрии с руководителем управления земельных ресурсов, который также являлся замруководителя департамента градостроительной деятельности. «Была возможность возникновения конфликта интересов в связи с наличием у одного из родственников контрольно-ревизионных полномочий в отношении департамента. Уведомление о такой заинтересованности начальник контрольно- ревизионного отдела не подавал. Муниципальный служащий был привлечен к дисциплинарной ответственности»,— подчеркнула Елена Магометова.

Всего в 2022 году в органах власти было допущено 29 нарушений ограничений и запретов, налагаемых на служащих. К дисциплинарной ответственности было привлечено 27 должностных лиц. «Председатель контрольно-счетного органа городского поселения в Волжском районе в нарушение закона о противодействии коррупции являлся также соучредителем коммерческого хозяйственного общества»,— рассказала представитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

«Мониторинг показал, что наибольшее количество недоработок в этой сфере (борьба с коррупцией. — «Ъ») у органов местного самоуправления в небольших и удаленных сельских поселениях. Там попросту не хватает специалистов. Готовим модельные нормативно-правовые акты, модельные порядки, чтобы муниципальные органы власти могли ими воспользоваться при подготовке своих законодательных документов»,— прокомментировала ситуацию председатель комитета губдумы по законодательству, законности и правопорядку Екатерина Кузьмичева.

В 2022 году в Самарской области наметилась тенденция к снижению уровня «деловой» коррупции с 12,5% до 4%, отметила госпожа Магометова. В 2021 году, напротив, наблюдалось увеличение уровня «деловой» коррупции в регионе. Рост коррупционной составляющей в сфере бизнеса связывали с локдауном 2020 года, который привел к снижению доходов бизнеса.

Ани Айвазян