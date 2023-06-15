Инвестиции высокого полета

В Самарской области планируется создать полный цикл производства беспилотных авиационных систем. Соответствующее соглашение подписали губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций составит 20 млрд руб. Компания планирует создать более 1000 новых рабочих мест. По мнению экспертов, регион получил шанс войти в число лидеров российской беспилотной индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск производства должен состояться в декабре этого года

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Запуск производства должен состояться в декабре этого года

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Губернатор Самарской области и генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко в четверг, 15 июня, на ПМЭФ подписали соглашение о запуске производства беспилотников в Самарской области в декабре этого года. Об этом сообщает правительство региона. Документом предусмотрена локализация в регионе производственной и испытательной базы для создания полного цикла производства беспилотников — от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, подготовки кадров, постпродажного обслуживания, сервиса и создания сети потребления. «Хочу сказать, что проект уже реализуется. И мы рассчитываем, что к концу года будет запущено производство беспилотников — лучших моделей и наиболее эффективных в своем классе — на территории Самарской области»,— заявил на форуме Дмитрий Азаров. Заявленный объем инвестиций превышает 20 млрд руб. Компания планирует создать более 1000 инновационных рабочих мест.

По словам Юрия Козаренко, ключевую роль при выборе места реализации проекта сыграли «отношение руководства региона, настрой и активность правительства Самарской области, а также географическое расположение, преференции и льготы». Как отметил глава ООО «Транспорт будущего», проект включает в себя не просто создание беспилотников, а создание еще и отечественной комплектующей базы. «Самарский регион становится одним из главных по развитию научно-производственных центров в области беспилотных авиа­ционных систем»,— сказал Юрий Козаренко.

• В мае стало известно, что самарские ученые разработали двигатель для беспилотников. В Самарском национальном исследовательском университете им. Королева разработан малоразмерный поршневой двигатель для беспилотников, который послужит основой для создания линейки универсальных двигателей.

Дмитрий Азаров добавил, что правительство региона совместно с «Транспортом будущего» занимается привлечением покупателей беспилотной техники из различных секторов экономики, прежде всего, работающих на территории Самарской области. «Мы по целому ряду инновационной продукции осуществляем первые региональные закупки для того, чтобы другие потенциальные потребители из разных регионов России и других стран видели, как это эксплуатируется. Так будет и по этому проекту, который реализуется ускоренными темпами, за что я хочу поблагодарить наших партнеров. Уже в декабре мы планируем запуск производства. В такие рекордно короткие сроки, исполняя поручение президента России Владимира Владимировича Путина, который отдельно акцентировал внимание всех регионов на важность развития беспилотной авиации, мы реализуем проект»,— подчеркнул Дмитрий ­Азаров.

Как считает промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов, создание подобного кластера в Самарской области позволит региону органично вписаться в формирующуюся в России новую отрасль беспилотной авиации. «Хотя сегодня в нашей стране уже сформировался определенный круг разработчиков дронов, тем не менее в структуре их выпуска все-таки значительную роль играет сборка. Напротив, организация полного цикла производства беспилотников позволит не просто создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, но и наладить выпуск широкой номенклатуры комплектующих, из которых затем можно создавать дроны разных типов и назначения, например, для проведения мониторинга лесов и полей, доставки грузов и т.д. Так что если предприятие появится в Самарской области, то регион имеет шанс войти в число лидеров российской беспилотной индустрии»,— отметил Леонид Хазанов. На вопрос о возможной нехватке кадров эксперт ответил, что этого не случится, если предлагать потенциальным кандидатам достойную зарплату, «а не вакансии со ставками 15–20 тыс. руб. в месяц».

Председатель самарского реготделения «Деловой России» Дмитрий Хилов также считает, что создание в Самарской области полного цикла производства беспилотных авиационных систем — беспрецедентный проект федерального уровня, предполагающий, с одной стороны, развитие востребованной отрасли, рост инвестиционного уровня региона, социальную поддержку населения.

Сабрина Самедова