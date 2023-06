Кредит Европа Банк ограничит переводы в долларах и запретит открытие счетов в фунтах

С конца июня Кредит Европа Банк запретит открывать счета в британских фунтах и ограничит переводы в долларах — они будут приходить только на счета банков-партнеров. Как пояснил Forbes представитель банка, причиной стало закрытие корреспондентских счетов банка в фунтах, а также ограничение партнеров по долларовым переводам.

«Наши корреспондентские счета в фунтах будут закрыты после 29 июня 2023 года, а также имеются некоторые дополнительные ограничения по корреспондентским счетам в долларах США, из-за которых мы можем осуществлять переводы только через определенный перечень счетов в долларах США в банках-партнерах»,— сообщил представитель Кредит Европа Банка.

Банком-корреспондентом Кредит Европа Банка числятся Citibank NA и The Bank of New York. Однако в июле 2022 года сообщалось, что российские кредитные организации, у которых есть корсчета в Citibank, получают сообщения о прекращении корреспондентских отношений. Аналогичное решение принял JPMorgan, сделав исключение для нескольких банков России.