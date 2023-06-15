Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кредит Европа Банк ограничит переводы в долларах и запретит открытие счетов в фунтах

С конца июня Кредит Европа Банк запретит открывать счета в британских фунтах и ограничит переводы в долларах — они будут приходить только на счета банков-партнеров. Как пояснил Forbes представитель банка, причиной стало закрытие корреспондентских счетов банка в фунтах, а также ограничение партнеров по долларовым переводам.

«Наши корреспондентские счета в фунтах будут закрыты после 29 июня 2023 года, а также имеются некоторые дополнительные ограничения по корреспондентским счетам в долларах США, из-за которых мы можем осуществлять переводы только через определенный перечень счетов в долларах США в банках-партнерах»,— сообщил представитель Кредит Европа Банка.

Банком-корреспондентом Кредит Европа Банка числятся Citibank NA и The Bank of New York. Однако в июле 2022 года сообщалось, что российские кредитные организации, у которых есть корсчета в Citibank, получают сообщения о прекращении корреспондентских отношений. Аналогичное решение принял JPMorgan, сделав исключение для нескольких банков России.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...