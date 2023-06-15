С фасада бывшей тюрьмы «Кресты» пропала мемориальная табличка Ахматовой

Мемориальная табличка поэту Анне Ахматовой, висевшая на здании бывшей одиночной тюрьмы «Кресты» на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге, пропала. На это обратил внимание петербургский фотограф Михаил Бурлацкий. Мемориальная доска с портретом Анны Ахматовой и строками из ее поэмы «Реквием» висела на фасаде дома №7 литера К. Раньше там находился главный вход в тюрьму «Кресты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фасад бывшей тюрьмы «Кресты» без мемориальной таблички Ахматовой

Фото: Соцсети Misha Burlatsky Фасад бывшей тюрьмы «Кресты» без мемориальной таблички Ахматовой

Фото: Соцсети Misha Burlatsky

По данным источника петербургского портала 78.RU, близкого к местному управлению ФСИН, мемориальную доску украли, однако в полицию о ее пропаже не сообщали. Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский с просьбой вернуть табличку на место обратился к губернатору города Александру Беглову и гендиректору «ДОМ.РФ», которой с мая принадлежат «Кресты».

В 1930-х годы в «Крестах» сидел сын поэтессы Лев Гумилев. В 1930-е годы его вместе с третьим мужем Анны Ахматовой Николаем Пуниным арестовали по обвинению в участии «контртеррористической антисоветской организации». После письма Иосифа Сталину их освободили.

В 1939 году Льва Гумилева снова арестовали и поместили в «Кресты». Под пытками он подписал протокол с признанием «в руководстве антисоветской молодежной организацией». По словам поэтессы, она провела у тюремных стен 300 часов, пытаясь отдать передачу, которую так и не приняли.

Помимо Льва Гумилева и Николая Пунина в период Большого террора «Кресты» были переполнены лицами, обвиненными в контрреволюционных преступлениях: там сидели поэт Николай Заболоцкий, востоковед Теодор Шумовский, актер Георгий Жжёнов, маршал Константин Рокоссовский. В разное время там сидели Лев Троцкий, Владимир Набоков, Иосиф Бродский.

Анастасия Ларина