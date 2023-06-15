Период начальнического накопления

СВО, санкции и кризис привели к дефициту топ-менеджеров на пермских предприятиях, свидетельствуют HR-агентства. В мае в Прикамье открыли на 121% больше вакансий в этой сфере, чем год назад. Эксперты связывают дефицит управленцев с тем, что компаниям нужны руководители, способные продвигать бизнес в сложных экономических условиях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участники рынка труда Пермского края отмечают рост спроса на топ-менеджеров разного уровня и нехватку таких кандидатов. По сведениям опрошенных экспертов, этот тренд сложился еще в пандемию коронавируса, а СВО, санкции и кризис только усугубили ситуацию на предприятиях. По данным сервиса по поиску работы hh.ru, в мае 2023 года в сфере «высший и средний менеджмент» в Пермском крае было открыто на 121% больше вакансий, чем в тот же месяц 2022 года, но на 5% меньше, чем в апреле этого года.

С начала года в регионе было открыто почти 900 вакансий в категории высшего и среднего менеджмента, сейчас в Прикамье открыто 208 таких вакансий. В hh.ru отмечают также снижение конкуренции соискателей в профессиональной сфере высшего и среднего менеджмента. Так, в октябре 2022 года конкуренция среди соискателей сферы высшего и среднего менеджмента составляла 18,4 резюме на вакансию. В мае этого года на одну вакансию в этом сегменте приходилось уже 9,9 активного резюме. «Это высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, то есть формально претендентов на руководящие должности в регионе достаточно. В то же время этот показатель — самый низкий за последний год»,— говорит руководитель пресс-службы «hh.ru Урал» Анна Осипова. Вероятно, сложность связана с тем, что рынку не хватает управленцев с конкретной, узкой специализацией и навыками, считает госпожа Осипова. По данным сервиса, в этом году в Пермском крае чаще всего ищут начальников производств — это 40% вакансий для руководителей. Но среди соискателей-руководителей таких всего 25%.

В сервисе по поиску работы SuperJob рассказали, что в Перми в топ-5 сфер с наиболее высоким спросом на топ- и мидл-менеджмент (менеджеры среднего звена) в июне этого года входят продажи, промышленность, производство, строительство, недвижимость, транспорт, логистика и прочее. Зарплата топ-менеджмента чаще всего закрыта, в вакансиях используется формулировка «по договоренности», отметили в SuperJob. Среди пермского мидл-менеджмента наиболее высокой оплатой труда отличаются вакансии руководителя отдела разработки в IT-сфере (в среднем 300 тыс. руб.), руководителя IT-отдела, руководителя отдела системного администрирования (240 тыс. руб.), руководителя отдела рисков в банковской сфере (190 тыс. руб.), главного инженера проекта в строительстве (160 тыс. руб.) и других.

Сложности с подбором топ-менеджеров для российских организаций фиксируют представители кадровых агентств на федеральном уровне, пишет «Ъ». Главная причина — отъезд значительного числа руководителей за рубеж, второстепенная — редкие управленческие компетенции, в которых зачастую нуждаются компании.

Собственник пермского HR-агентства Detkin & Co Алексей Деткин отметил, что дефицит управленцев наиболее заметно проявился во время пандемии в 2020 году, когда компании стали активно искать руководителей для продвижения бизнеса в тяжелых экономических условиях и при многочисленных ограничениях. СВО, санкции в 2022 году усугубили дефицит управленческих кадров. «У бизнеса возникла потребность в новых компетенциях топ-менеджмента. Сегодня компаниям нужны такие руководители, которые могут быстро принимать решения в новых реалиях и проявляют гибкость в решении проблем»,— рассуждает Алексей Деткин. По словам собеседника, эффективные топ-менеджеры — это чаще всего люди 38–45 лет, прошедшие школу подготовки в виде нескольких кризисов, привыкшие работать в разных условиях и договариваться. Чаще всего компании сами себе «растят» кадры, но нередко должности закрывают за счет привлеченных управленцев, возможно — из других городов. Руководителям разного уровня в Перми предлагается зарплата от 150 до 500 тыс. руб. в месяц.

Директор кадрового консалтингового агентства «Кама-Центр» Наталья Комарова дефицита управленческих кадров на рынке труда не видит. «Есть небольшой процент тех, кто поменял место жительства на другой город в РФ или уехал в Казахстан, Белоруссию, Европу. Есть тенденция перехода топ-менеджеров в статус предпринимателей — они перестают быть наемными руководителями и открывают собственный бизнес»,— рассказала директор «Кама-Центр». Руководителей чаще всего ищут производственные предприятия в сфере машино-, приборостроения, изготовления металлоконструкций, которые расширяют мощности или выигрывают тендеры в регионах России. Кроме того, не все компании, нуждающиеся в управленческих кадрах, размещают вакансии на профессиональных сайтах, подчеркивает Наталья Комарова. Многие топ-менеджеры убрали свои резюме с сайтов по поиску работы или не обновляют их. Это говорит о том, что сейчас человек не рассматривает новые предложения о трудоустройстве.

Евгения Ахмедова