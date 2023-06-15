Руки в верфь

Власти региона нашли инвестора для воссозданной ими в 2021 году Пермской судоверфи (ПСВ). Вложиться в дальнейшее развитие предприятия готов IT-холдинг Sitronics Group — материнская компания санкт-петербургского производителя судов на электротяге «Эмпериум», который является одним из крупнейших заказчиков судоверфи. Sitronics Group намерена модернизировать производство ПСВ, чтобы на ней также можно было строить электросуда. Эксперты считают решение передать предприятие частному инвестору правильным. Вместе с тем они отмечают, что для такой крупной компании ПСВ вряд ли будет приоритетным направлением, скорее — одним из множества проектов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

IT-компания Sitronics Group (АО «Ситроникс», основной акционер — инвесткомпания АФК «Система») и АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) подписали договор об инвестировании в развитие ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ). Как сообщил гендиректор ФРПК Алексей Бураков в своем телеграм-канале, соглашение было заключено на Петербургском международном экономическом форуме. Sitronics Group собирается направить средства на реконструкцию и обновление производственных мощностей ПСВ, что позволит производить на предприятии суда и на электрической тяге. Сумму инвестиций господин Бураков на назвал.

«В ближайшие два-три месяца нам предстоит активная работа с партнерами из Sitronics Group. Начинаем подготовку пакета документов и проработку инвестпрограммы, которая будет основана на проекте модернизации Пермской судоверфи. Ожидаем, что наше партнерство поможет обеспечить растущий спрос на электросуда, в первую очередь — потребности регионов Урала и Приволжья»,— прокомментировал соглашение руководитель ФРПК.

По данным «Ъ-Прикамье», договор предполагает продажу Sitronics Group 100% долей в уставном капитале Пермской судоверфи. По информации источника, знакомого с ситуацией, планируется, что фактически управлять ПСВ будет санкт-петербургский производитель судов на электротяге «Эмпериум», более 50% долей которого прошлой осенью выкупила Sitronics Group. Собеседник «Ъ-Прикамье» сообщил, что сумма сделки примерно равна цене приобретения в 2021 году площадки бывшего Верхнекамского судостроительного комплекса (ВСК), послужившего базой для создания судоверфи. Источник добавил, что целью продажи долей ООО «Пермская судоверфь» было не получение прибыли, а передача вышедшего на стабильную работу предприятия инвестору, который сможет развивать его дальше.

Интерес к Пермской судоверфи АФК «Система» проявила еще в прошлом году. На Пермском инженерно-промышленном форуме в декабре представители компании и губернатор региона Дмитрий Махонин обсуждали возможность строительства на площадке судоверфи серии электросудов.

Пермская судоверфь была основана в 1931 году, производственная площадка располагается в районе Нижней Курьи. Сначала судоверфь выпускала колесные пароходы, затем перешла на изготовление речных трамваев и более мощных судов: толкачей, буксиров, нефтерудовозов. Позже предприятие было переименовано в судозавод «Кама». В начале 2000-х годов завод обанкротился, и его активы перешли к бывшим мажоритарным акционерам «Сильвинита» во главе с Петром Кондрашевым, решившим развивать речные перевозки калия. Они создали на базе завода ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». ВСК построил два сухогруза по проекту 17605, а в 2015-м также был признан несостоятельным.

В 2021 году производственную площадку бывшего ВСК выкупила Корпорация развития Пермского края (КРПК, входит в холдинг из хозяйственных обществ с госучастием, центром которого является ФРПК) с целью восстановления производства. Сумма сделки составила около 300 млн руб. Комплекс был передан в управление зарегистрированного в том же году ООО «Пермская судоверфь». Учредителями этого общества стали входящее в один холдинг с ФРПК и КРПК АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (94,27% в уставном капитале) и ООО «ПНППК — Морская электроника» (5,73%). Изначально ПСВ выполняла межнавигационный ремонт судов и производила металлоконструкции для строительства мостов, модульных причалов и элементов к ним. В прошлом году судоверфь начала строительство причалов для судов на электротяге по заказу «Эмпериума», который, в свою очередь, сейчас строит сами электросуда для круизной компании «ВодоходЪ». Выручка Пермской судоверфи в 2022 году составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб.

В этом году Пермская судоверфь получила статус резидента особой экономической зоны «Пермь», основная площадка которой расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Судоверфь планирует реализовать в ОЭЗ инвестпроект по модернизации производственных мощностей по выпуску речных и морских судов, металлоконструкций, остановочных и причальных комплексов. Инвестиции оцениваются в сумму около 2,5 млрд руб.

Sitronics Group основана в Москве в 2002 году. Это вертикально интегрированный IT-холдинг, занимающийся разработкой решений для цифровой трансформации различных отраслей экономики, в том числе промышленности, судоходства и морской навигации. Компания также производит IT и телекоммуникационное оборудование под собственным брендом, разрабатывает IoT-системы и ПО. По данным Kartoteka.ru, 58,68% акций АО «Ситроникс» принадлежит ПАО «АФК „Система“», 7% — бывшему руководителю «Ситроникса», ныне президенту Российской академии наук Геннадию Красникову, 6,98% — немецкой компании «Нед Электроник ГмбХ», по 0,8% — Александру Титову и Николаю Щербакову, 0,71% — Александру Рыжкину. Держатели остальных акций не раскрываются. Выручка АО «Ситроникс» в 2022 году — 11,6 млрд руб., чистая прибыль — 385,6 млн руб.

Завкафедрой учета, аудита и экономического анализа экономического факультета ПГНИУ, председатель Общественного совета при минфине Пермского края Михаил Городилов считает сумму около 300 млн руб. справедливой ценой за судоверфь при сегодняшнем уровне развития предприятия. «Уставный капитал судоверфи сейчас — 348,8 млн руб. То есть примерно столько составляют вложения действующих учредителей. Получается, в результате сделки они не получили существенной прибыли, но смогли окупить свои инвестиции»,— поясняет господин Городилов. В целом он считает передачу предприятия частному инвестору логичным решением. Однако эксперт затрудняется предположить, чем ПСВ привлекла Sitronics Group и ее материнскую компанию, отметив, что молодое предприятие пока не показывает высокой доходности. «Возможно, актив сам по себе показался инвестору интересным. Но нужно учитывать, что для такой крупной компании подобное приобретение — „капля в море“ среди других активов. Скорее всего, для нее это просто один из множества разнонаправленных проектов»,— полагает Михаил Городилов.

Екатерина Артемова