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Коммерсантъ FM
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В США арестован 20-летний выходец из Чечни Руслан Астамиров по делу о кибервымогательствах

В штате Аризона арестован 20-летний выходец из Чечни Руслан Астамиров. Министерство юстиции США обвиняет его в причастности к работе вирусов-вымогателей LockBit и другим кибератакам на компьютерные системы в США, Азии, Европе и Африке. Он стал третьим обвиняемым по делу и вторым арестованным.

Из пресс-релиза Минюста следует, что Руслан Астамиров владел различными адресами электронной почты, IP-адресами, учетными записями онлайн-провайдеров, которые он и его сообщники использовали для работы LockBit и вымогательства денег. Как минимум в одном случае, утверждает ведомство, удалось отследить часть выкупа на принадлежащем Руслану Астамирову счете.

По версии Минюста, к участникам сговора россиянин присоединился не позднее августа 2020 года, к марту 2023-го они прекратили кибератаки. Лично Руслан Астамиров, следует из сообщения, осуществил как минимум пять кибератак на компьютерные системы в США и за рубежом.

Руслану Астамирову предъявлены обвинения по двум статьям: заговор с целью совершения мошенничества с применением средств связи и заговор с целью причинения преднамеренного ущерба компьютерной технике и требований выкупа. В случае доказательства его вины по первой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы, по второй — до пяти.

10 ноября 2022 года в Канаде по запросу Минюста США арестовали 33-летнего россиянина Михаила Васильева (также имеет канадское гражданство). Сейчас он ожидает экстрадиции в США. В мае Минюст предъявил обвинение другому гражданину России, Михаилу Матвееву, в причастности к работе трех групп кибермошенников-вымогателей. Госдеп пообещал награду в $10 млн за информацию, которая приведет к его местонахождению.

По данным Минюста, первые версии программы-вымогателя LockBit возникли в январе 2020 года. С помощью нее хакеры осуществили более 1400 атак, требуя выкуп на сумму более $100 млн и фактически получив «не менее десятков миллионов долларов».

Лусине Баласян

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