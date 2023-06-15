Власти Геленджике предупредили жителей и туристов об учениях авиации до 17 июня

В Геленджике в период с 15 по 17 июня проведут учения авиации. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ленинградского района Фото: пресс-служба администрации Ленинградского района

«Сегодня и вчера жители курорта обратили внимание на самолеты в небе в районе Геленджика. В соцсетях мы зафиксировали несколько вопросов на эту тему»,— говорится в сообщении.

В управлении ГО и ЧС отметили, что воздушные силы отработают полеты с «применением средств поражения». Мероприятие пройдет в филиале в/ч станицы Ленинградской.

Ранее власти Ленинградского района предупредили жителей об авиационных учениях со стрельбой в период до 17 июня. Тренировочные полеты проходят с использованием на мишенного поля в станице Ленинградской в войсковой части 55575.

Анастасия Донскова

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