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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Открытие сберегательного счета или вклада в банке — наиболее популярный у россиян способ сбережения и инвестирования. Потребительский подход к сбережениям используют 40% граждан. Таковы результаты первого в России исследования индекса сберегательно-инвестиционной активности населения, которое провел ПСБ совместно с НИФИ Минфина и аналитическим центром НАФИ. Индекс определяет уровень вовлеченности граждан в сферу сбережений и инвестиций, а также готовность делать их в будущем. «Стоит обратить внимание на женщин как на рациональных и осторожных потенциальных инвесторов и способствовать росту их информированности»,— отметила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Сейчас выше всего уровень сберегательно-инвестиционной активности у мужчин (представителей молодежи и жителей мегаполисов).

Компания Siemens намерена выделить €2 млрд на расширение производственных мощностей в Азии. Запланировано строительство высокотехнологичного завода в Сингапуре с капиталовложениями в €200 млн. Еще €140 млн направляются на расширение производства уже действующей фабрики на юго-западе Китая.

«Газпром нефть» выполнила условия добровольного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ и будет поддерживать его в ближайшие полтора года. Объемы уменьшатся пропорционально доле компании в добыче России, сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

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