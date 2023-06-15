ПСБ и компания «Банковские и финансовые системы» заключили соглашение о развитии отечественной платежной инфраструктуры. Началом стал проект разработки банкомата российского производства с широким сверхтехнологичным функционалом. Устройство оснащено биометрической камерой, сенсорным экраном; выполняет полный набор операций с банковскими картами, считывает штрихкоды, а также предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию. В банкомате используется собственное программное обеспечение БФС. Он разработан при финансовой поддержке Минпромторга России. Совместная работа ПСБ и БФС будет способствовать повышению скорости обслуживания клиентов, а также расширению функционала банкоматов.

«Яндекс» официально открывает офис в Сербии. С прошлого года его часть уже работала в тестовом режиме, а осенью компания планирует обустроить помещение еще в одном офисном здании в Белграде. Там смогут работать сотрудники из разных стран. При этом большинство работников международных хабов дислоцированы именно в Сербии.

ПСБ поддержит проекты бизнеса в различных сферах — от производства одежды до пассажирских электросудов. Соглашения заключены с Российским аукционным домом, «Цифрой инвест», строительным холдингом «Альянс», портновской мануфактурой Shishkin и другими структурами. Как отметил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин, «финансирование различных направлений деятельности малого и среднего бизнеса является не только драйвером активности предпринимателей внутри сегмента, но и обеспечивает экономический рост в стране в целом. Это во многом объясняет 13%-й рост количества клиентов, который мы отметили с начала года».