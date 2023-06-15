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«Активного жителя» арестовали по наркоделу

Взят под стражу член подмосковной общественной палаты

Как стало известно «Ъ», Боровичский районный суд Новгородской области арестовал члена общественной палаты Московской области, председателя общественной организации «Активный житель Подмосковья» Илью Бирюкова. Мера пресечения была избрана в рамках уголовного дела о покушении на незаконный сбыт и пересылку наркотических средств. По предварительным данным, общественник сотрудничает со следствием.

Член общественной палаты Московской области Илья Бирюков

Член общественной палаты Московской области Илья Бирюков

Фото: Общественная палата Московской области

Член общественной палаты Московской области Илья Бирюков

Фото: Общественная палата Московской области

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, 30-летний член общественной палаты Мособласти, житель Электростали Илья Бирюков попал в поле зрения сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ в конце мая. Тогда оперативники получили информацию, что общественник через «даркнет» получил от своего контрагента сообщение о тайнике, в котором «ждет немногим более 3 кг товара» на реализацию.

По данным источников, 30 мая господин Бирюков на своем ВАЗ-2121 выехал из Москвы в район деревни Коегоща, расположенной в 5 км от города Боровичи Новгородской области. Там и находился тайник с тремя полимерными свертками, в которых был метилэфедрон.

Проследив за Ильей Бирюковым, сыщики из 8-го отдела УНК МВД по Новгородской области убедились, что он забрал товар, после этого была проведена операция по задержанию. 31 мая в 14:00, когда общественник возвращался в Москву, сотрудники местного ГИБДД на перегоне между деревней Коегоща и Боровичами остановили «Ниву» Ильи Бирюкова для проверки документов. Досмотрев автомобиль, патрульные обнаружили наркотики и составили соответствующий протокол. Подъехавшие наркополицейские доставили Илью Бирюкова в местное отделение.

В отношении Ильи Бирюкова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере). По этой статье можно получить до 20 лет лишения свободы.

После предъявления обвинения Илья Бирюков был доставлен в Боровичский райсуд, который по ходатайству местного полицейского следственного отдела избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца.

По данным источников «Ъ», Илья Бирюков не стал отпираться и начал сотрудничать со следствием. Благодаря этому правоохранителям удалось задержать наркоторговца в Калининградской области. С ним связались через «даркнет» и предложили на реализацию часть товара, изъятого у Бирюкова. Договорившись о количестве наркотика и способе его доставки, правоохранители расфасовали порядка 2 кг метилэфедрона по коробкам с гидроаккумуляторами, которые поместили в грузовик с водителем и переправили из Санкт-Петербурга в Калининград на пароме. Конечным пунктом маршрута грузовика был поселок Невское, расположенный примерно в 160 км от областного центра. Там при получении груза дилер был задержан.

В общественной палате Подмосковья получить оперативный комментарий не удалось: собеседники «Ъ» сослались на то, что не располагают информацией о ситуации с Ильей Бирюковым.

Юрий Сенаторов

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