«Яндекс Погода»: 16 июня в большинстве регионов Черноземья будет пасмурно, среднесуточная температура от +20° до +27°

В пятницу, 16 июня, погода в четырех регионах Черноземья будет пасмурной. В Белгородской области будет облачно с прояснениями, а в Тамбовской второй день подряд ожидается небольшой дождь, следует из данных «Яндекс Погоды».

В Курской и Орловской областях, напротив, ожидается ясная погода.

Теплее всего будет в Орловской области, где воздух в среднем прогреется до +27°. В Курской области ожидается до +26°, в Белгородской — до +25°. В Липецкой области температура составит +22°,в Воронежской и Тамбовской областях — +20°.

Сергей Калашников

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