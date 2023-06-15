Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Роснефть» планирует поставлять зерновой кофе и шоколад для своих АЗС из Венесуэлы. Кофейное зерно из этой страны считается одним из лучших в мире по качеству и вкусовым характеристикам, однако на российском рынке встречается редко. Венесуэльские же какао-бобы позволяют получать шоколад, который отличается исключительно глубоким вкусом. Уже несколько лет «Роснефть» развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно». Наряду с широким ассортиментом напитков и легких закусок для удобства клиентов представлены более 1,5 тыс. товаров.

Правительство Татарстана и МКБ подписали соглашение о сотрудничестве. Оно включает реализацию проектов в сфере государственно-частного партнерства, развитие малого и среднего предпринимательства, а также предоставление выгодных продуктов и сервисов физическим лицам. Одним из ключевых пунктов является сотрудничество в области партнерского банкинга. МКБ работает в Татарстане с 2020 года.

ПСБ и правительство ДНР объединят усилия для модернизации инфраструктуры региона. Республика обладает высоким промышленным потенциалом, поэтому необходимо техническое переоснащение ряда предприятий. Широкая линейка продуктов ПСБ, индивидуальный подход и глубокая экспертиза в сфере лизингового финансирования будут содействовать модернизации промышленной и транспортной систем ДНР. «Уверен, что достигнутые сегодня договоренности будут отвечать главной цели — развитию региона и повышению благополучия его жителей»,— подчеркнул председатель ПСБ Петр Фрадков.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...