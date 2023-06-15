«Роснефть» планирует поставлять зерновой кофе и шоколад для своих АЗС из Венесуэлы. Кофейное зерно из этой страны считается одним из лучших в мире по качеству и вкусовым характеристикам, однако на российском рынке встречается редко. Венесуэльские же какао-бобы позволяют получать шоколад, который отличается исключительно глубоким вкусом. Уже несколько лет «Роснефть» развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно». Наряду с широким ассортиментом напитков и легких закусок для удобства клиентов представлены более 1,5 тыс. товаров.

Правительство Татарстана и МКБ подписали соглашение о сотрудничестве. Оно включает реализацию проектов в сфере государственно-частного партнерства, развитие малого и среднего предпринимательства, а также предоставление выгодных продуктов и сервисов физическим лицам. Одним из ключевых пунктов является сотрудничество в области партнерского банкинга. МКБ работает в Татарстане с 2020 года.

ПСБ и правительство ДНР объединят усилия для модернизации инфраструктуры региона. Республика обладает высоким промышленным потенциалом, поэтому необходимо техническое переоснащение ряда предприятий. Широкая линейка продуктов ПСБ, индивидуальный подход и глубокая экспертиза в сфере лизингового финансирования будут содействовать модернизации промышленной и транспортной систем ДНР. «Уверен, что достигнутые сегодня договоренности будут отвечать главной цели — развитию региона и повышению благополучия его жителей»,— подчеркнул председатель ПСБ Петр Фрадков.