Южный завод тяжелого станкостроения запустит вторую очередь производства в Краснодаре

В Краснодаре построят вторую очередь станкостроительного завода. Объем инвестиций составляет 5 млрд руб. Трехстороннее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, председателем Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолием Песенниковым и генеральным дитректором ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) Юрием Ковалем. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках проекта на территории строящегося в Краснодаре промпарка «ВБ Кубань» возведут девять цехов и склад. Первую партию новой серии станков выпустят до конца 2023 года. Это пятиосевые обрабатывающие центры различной модификации с высокой степенью локализации.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» зарегистрировано в Краснодаре в 2016 году. Генеральным директором является Юрий Коваль. Бенефициаром выступает Александр Зенцев. Выручка в 2020 году составила 294 млн руб. Чистая прибыль 1 млн руб.

Олег Исаев

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