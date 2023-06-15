«Запрет не работает — он вызывает реакцию отторжения»

Что такое концепция модификации рисков в медицине? И почему она востребована в текущих условиях? Должна ли стратегия снижения вреда стать одной из основных в российском здравоохранении? На эти и другие вопросы политическому обозревателю “Ъ FM” на Петербургском международном экономическом форуме ответил директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) Александр Розанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

— Что такое риск-ориентированное регулирование в здравоохранении, расскажите в двух словах. И что такое концепция модификации рисков? Почему она востребована в текущих условиях?

— Если я не могу полностью убрать один из известных факторов риска развития того или иного заболевания из жизни своего пациента, это значит, что я должен предложить решение, которое минимизирует вредное воздействие данного фактора риска. Это касается и особенностей питания, и веса пациента, и уровня артериального давления, а также вредных привычек.

— Это называется диспансеризация, люди должны проходить обследование, грубо говоря?

— Нет, это немножко разные вещи. Когда мы говорим о наличии факторов риска, выявленных на этапе профилактического осмотра, диспансеризации, встает вопрос: что же с этим делать? Вы должны есть меньше соли и сахара, должны больше двигаться. Вы меня спросите: а как, я же не могу бросить жить? А вы меня к этому подталкиваете, потому что у меня определенные пищевые стереотипы, отношение к системе здравоохранения. И все это я как врач пытаюсь изменить.

— Если люди отказываются, что делать тогда?

— Находить компромиссы, альтернативы, предлагать способы, которые могут сработать. Вот, например, поваренная соль, вы должны употреблять 5 граммов в сутки. Как это контролировать? На первом этапе я попрошу вас просто убрать солонку со стола, не мучая ни 5 граммами, ни распределением в течение дня, ни выбором йодированной или не йодированной соли. Если пациент станет сопротивляться, я привлеку на помощь стопроцентное средство. Статистикой доказано, что, как только к спасению жизни пациента подключается жена, у него нет шансов остаться больным.

— А как это можно решить регуляторно в государственном масштабе?

— На самом деле все очень просто. Если человек пришел ко мне на прием и рассказал о том, что курит, ест жирное, соленое, предпочитает лежать на диване с бутылочкой пива, я ему все это запрещу, и что он изменит? Наверняка просто поменяет врача. Поэтому я должен выстроить работу с пациентом таким образом, чтобы он мне поверил, посчитал для себя возможной концепцию постепенного снижения рисков. Прямой запрет тут не работает, он вызывает реакцию отторжения. Я должен предложить такие умные ходы, которые заставят мне поверить и выполнить мои рекомендации.

— Подводя итог нашего разговора, насколько это жизнеспособно, насколько это реально воплотить в жизнь?

— Это абсолютно жизнеспособно, в деле сохранения конкретно вашего здоровья много заинтересованных лиц. Вот скажите, вы делаете что-то, что вам невыгодно? Нет. Значит, чтобы сподвигнуть вас на что-то хорошее, я должен сделать так, чтобы это было вам как пациенту выгодно. Я делаю так, чтобы это было выгодно всем участникам: вам как пациенту, мне как врачу, и, самое главное, это должно быть выгодно государству. Оно должно это видеть и использовать на благо остальных людей.