«Рок над Невой» и у моря, джаз и классика, приветы с Алтая и «Алые паруса»

Очередная неделя лета в обрамлении белых ночей в Санкт-Петербурге обещает быть по-настоящему жаркой не только в плане погоды, но и по насыщенности событий — от культурной программы ПМЭФ-2023 до ежегодного праздника выпускников «Алые паруса». Что послушать и посмотреть в эти дни в городе — в традиционном пятничном обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель и лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Основатель и лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уже сегодня культурную программу предстоящих семи дней в Санкт-Петербурге откроет большой концерт «Рок над Невой» в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади. Его хедлайнерами станут «простые советские рокеры», как пели они сами в ранних песнях, группа «Чиж & Co» во главе со своим бессменным лидером — Сергеем Чиграковым.

Специальным гостем концерта на Дворцовой в этот вечер станет Джанго. Это российский музыкант, автор и композитор, лидер одноименной группы. Многие помнят певца как исполнителя песни «Холодная весна», которая стала саундтреком к нашумевшему фильму «Бой с Тенью». Начало концерта на Дворцовой площади 16 июня в 20:00.

В этот же день, 16 июня, в 20:00 в клубе «Аврора» состоится концерт «ROCK при свечах». В исполнении музыкантов из проекта «Звук Света» прозвучат известные оперные арии в исполнении солистов ведущих оперных театров, а музыканты будут исполнять акустический сет в сопровождении рояля, струнного оркестра, флейты, перкуссии и балалайки. Особую «изюминку» концерту будет придавать свет сотен свечей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лютеранская церковь св. Петра. Невский пр., 22-24. Петрикирхе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Лютеранская церковь св. Петра. Невский пр., 22-24. Петрикирхе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Концерт классической музыки под названием «Орган. Топ-10. Величайшие сочинения» в пятницу, 16 июня, в 19:00 начнется в Петрикирхе (Невский проспект, 22–24). Проект Amadeus Concerts вновь предлагает петербуржцам необычный музыкальный формат. На этот раз вниманию публики будут представлены десять, возможно, величайших органных произведений всех времен.

На следующий день, 17 июня, в 15:00 там же, в Петрикирхе, состоится музыкальная дуэль «Битва клавиров: Бах vs. Чайковский». Творчество двух гениев невозможно сравнивать, но зато у слушателей появится уникальная возможность насладиться действительно оригинальным форматом, где орган и рояль поочередно, в духе классического музыкального поединка исполняют музыку двух великих композиторов, разминувшихся в веках.

Еще один большой органный концерт в этой же музыкальной локации пройдет 24 июня в 15:00. Это выступление будет полностью посвящено знакомству публики с шедеврами органной музыки и богатством возможностей «короля инструментов». Amadeus Concerts традиционно предложит вашему вниманию только лучших органистов и изящно составленную программу, позволяющую получить одинаковое удовольствие от концерта как корифеям от музыки, так и тем, кто только начинает открывать для себя классику.

Любителей джаза в субботу, 17 июня, в 20:00 традиционно зовут в амфитеатр «Под небом» (Большой проспект В.О., 83). Здесь вновь состоится зажигательная джазово-гангстерская вечеринка «JAzzz Party под небом». В составе, как и всегда: джаз-бэнд Юлии Худяковой, а также непременные гангстеры и шаржисты.

24 июня в 20:00 на этой же летней площадке амфитеатра пройдет концерт классической музыки «Шопен под небом». В этот вечер слушателей ждет, возможно, самый необычный концерт в жизни: лиричная и бурная музыка Шопена, классные музыканты, смелые музыкальные решения, а также бесплатный художник-шаржист, актеры и, конечно, прекрасное питерское небо. Музыкальный состав: рояль — Евгения Немцева.

16 и 17 июня в Театре музыкальной комедии представят премьеру оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Это одна из самых любимых и популярных оперетт, в России более известная под названием «Мистер Икс». В постановке заняты ведущие солисты, хор и балет Театра музыкальной комедии, а также артисты цирка. Начало спектаклей в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей современного искусства «АРТМУЗА»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Музей современного искусства «АРТМУЗА»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

16 июня в 19.00 в музее современного искусства «Артмуза» (13-я линия В.О., 70) откроется выставка живописных работ Василия Куксы «Алтай — души моей исток». Алтайские пейзажи художника привлекают не только правдивым, осязаемым изображением ландшафтов — в них есть манящая прелесть особого настроения, мечтательного и поэтического. Продлится вернисаж до 16 августа.

21 июня в 19:00 в «Артмузе» откроется выставка «Сады и цветы Мадам Симон» русской француженки Светланы Луневой-Симон. На два месяца ее объемные цветочные пейзажи и натюрморты обоснуются в прохладных, тенистых галереях в самом сердце Петербурга. Выставка «Сады и цветы Мадам Симон» продлится до 17 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Солист группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

В середине недели, 21 июня, в 20:00 в пространстве «Флагшток» у «Газпром Арены» на Крестовском острове выступит лидер группы «Танцы Минус» и культовый музыкант Вячеслав Петкун. Отдельно представлять этого артиста, наверное, не нужно: он остается одной из самых ярких и нестандартных фигур отечественной сцены.

Сразу несколько музыкальных событий ожидается на ближайшей неделе в пространстве «Севкабель Порт». 17 июня в 20:00 со сцены у моря прозвучит рок с симфоническим оркестром, на следующий день, 18 июня, в то же время — джаз с оркестром. А 23 и 24 июня в «Севкабель Порту» пройдут тематические выступления: «Armstrong/джаз у моря» и концерт «Ludovico Einaudi. Оркестр у моря». Музыку величайшего неоклассика современности — итальянского композитора и пианиста, автора музыки к фильму «1+1» исполнит оркестр под управлением одного из лучших пианистов России, аранжировщика, композитора, лауреата международных конкурсов Станислава Чигадаева. Начало концертов — в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздник выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса». Бриг «Россия» в акватории Невы

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Праздник выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса». Бриг «Россия» в акватории Невы

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Завершить этот обзор мы, конечно же, не можем, не упомянув в нем одно из главных российских событий лета — ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». В этом году событие состоится 24 июня. И пусть на праздник не пустят всех желающих (на Дворцовой площади и набережной смогут находиться лишь сами выпускники и их учителя), посмотреть трансляцию сможет каждый: ее, как и всегда, организует «Пятый канал». Начнется она в 22:00.