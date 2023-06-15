«Первая ткацкая фабрика» инвестирует 1,5 млрд рублей в производство синтетической нити

ООО «Первая ткацкая фабрика» намерена направить 1,5 млрд руб.в расширение производства, расположенного в ТОР «Володарск» (Нижегородская область).Об этом руководитель предприятия Надежда Аверина рассказала на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, новое направление предполагает создание производства синтетической ткацкой нити с использованием вторично-переработанного сырья. Объем произведенной продукции составит 9,6 млн кг нити в год. Производство будет ориентировано на внутренний рынок и страны СНГ, его пуск в эксплуатацию позволит снизить объем закупок за рубежом.

При производстве нити планируется использовать «флексу» - отсортированный из отходов дробленый материал, производимый из ПЭТ-бутылок. Флекса в определенной пропорции будет смешиваться с первичным пластиком. В результате доля вторичного сырья в составе готовой нити может достигать 95%.

Ранее «Первая ткацкая фабрика» начала в ТОР «Володарск» строительство первой очереди ткацко-отделочного производства. Оно ориентировано на создание трикотажных полотен, мебельных тканей и тканей для домашнего текстиля. Завершить реализацию первой очереди проекта планируется до конца 2023 года. В создание уже вложено около 2,5 млрд руб.

Андрей Репин