Бюджетом не лечится

Члены комитета Курултая по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям пришли к выводу, что работа системы здравоохранения требует серьезных корректировок. Деньги на медицинскую помощь «вроде бы» есть, но обращение за ней часто превращается в непроходимый квест. Такие выводы сделали депутаты на заседании парламентского комитета. По их расчетам, на решение проблем в области регионального здравоохранения потребуется около десяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова сообщила, что власти будут модернизировать объекты здравоохранения Уфы в приоритетном порядке

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова сообщила, что власти будут модернизировать объекты здравоохранения Уфы в приоритетном порядке

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Доклады об исполнении республиканского бюджета и бюджета территориального фонда ОМС за 2022 год, прозвучавшие на заседании комитета Курултая по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям, вызвали среди парламентариев бурную дискуссию о доступности медицинской помощи.

Депутат от ЛДПР Вячеслав Рябов обратил внимание на сумму взносов в ФОМС, перечисляемых из бюджета республики за безработных жителей — за год она составила 21,4 млрд руб. В республике не работает 2,4 млн человек — это дети, пенсионеры, инвалиды, сообщила выступавшая с докладом о бюджете вице-премьер Башкирии Лира Игтисамова. В эту категорию также входят «неработающие жены», подчеркнула председатель комитета Рида Субханкулова и тут же попросила поднять руки депутатов, чьи жены не трудоустроены. Среди присутствующих в этом «признался» только Альберт Лукманов, после чего глава комитета заявила, что бюджет платит взносы «за лукмановскую жену». Сменив тональность на более серьезную, Рида Субханкулова отметила, что сумма ежемесячного взноса составляет почти 3,7 тыс. руб. Ранее обсуждалась инициатива о том, чтобы переложить взносы за трудоспособных, но не нуждающихся в работе жен на их обеспеченных супругов, однако до разработки законодательных актов дело не дошло.

Общий объем финансирования на медицину в прошлом году составил 104 млрд руб. Из них 66,36 млрд руб. — бюджет территориального ФОМС, сообщила директор фонда Юлия Кофанова. 104 млрд руб. — это «огромные деньги», отметили члены комитета. Однако при таком финансировании объекты здравоохранения находятся в удручающем состоянии.

«Обратите внимание на травмпункты, они, например, в северной части города — были построены еще в советские годы. На здания стыдно смотреть. Рентген-аппарат три снимка сделает — и час отдыхает. А количество людей в зимний период возрастает»,— пожаловался господин Рябов.

Его коллеги вспомнили, что и уфимские поликлиники также выглядят довольно плохо. Госпожа Кофанова заметила, что организация медицинской помощи — это полномочия минздрава, однако сообщила, что стратегия модернизации учреждений первичного звена здравоохранения как раз сейчас обсуждается на открытии новой поликлиники в микрорайоне Затон. «К сожалению, сейчас получается, в районах поликлиники лучше, чем в Уфе»,— признала она.

Курирующая здравоохранение госпожа Игтисамова подтвердила, что до сих пор в республике занимались главным образом ремонтом сельских лабораторий, однако теперь в приоритете будет Уфа. По ее словам, в городе необходимо построить «минимум шесть поликлиник». В ближайшее время в минфине будут «считать деньги» и закладывать траты в бюджетные программы. Затраты, отметила Лира Игтисамова, предполагаются «колоссальными даже в первом приближении», поэтому для реализации проекта могут быть задействованы нестандартные формы финансирования.

Возглавлявшая минфин с 2013 по 2018 год Рида Субханкулова заявила, что о нехватке поликлиник было известно еще в то время. За шесть лет построено только одно из требовавшихся семи зданий. «Со школами и с поликлиниками для Уфы мы запаздываем»,— подчеркнула она.

Следующим поводом для критики стала сама работа системы здравоохранения. Судя по отчету, деньги в ФОМС есть, отметил Вячеслав Рябов, обращаясь к госпоже Субханкуловой. «А проблемы все те же. Может, дело не в деньгах?» — предположил он и порекомендовал сравнить государственную и частную медицину, которая более эффективно тратит средства и создает лучшие условия для пациентов.

Юлия Кофанова обратила внимание присутствующих на то, что частные клиники «снимают сливки», предоставляя только самые дорогие услуги по программам ЭКО, гемодиализу и гематологии. Государственная медицина при этом выполняет социальную нагрузку, которую частники никогда на себя не возьмут.

«Нет ни одной частной поликлиники — никто не хочет ходить по домам, обслуживать вызовы скорой помощи»,— подчеркнула она.

Вместе с тем, присутствующие признали, что государственное управление деньгами «не совсем эффективно». Практически каждый депутат вспомнил личную историю о том, как не смог записаться на прием к врачу в ближайшую дату, не попал к узкому специалисту или подолгу стоял в очереди. Госпожа Кофанова заявила, что ФОМС как раз и работает над тем, чтобы качество медпомощи улучшалось, а лично депутату Рябову пообещала решить вопрос с огромными очередями.

Подводя итоги дискуссии, глава комитета резюмировала, что вопросов очень много, и на их решение уйдет еще не мало времени. На создание отечественного производства оборудования и лекарств потребуется лет десять, чтобы «навести порядок» в медицине — еще столько же.

Наталья Балыкова