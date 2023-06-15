Саратовский губернатор внес в думу закон о льготной аренде памятников

В Саратовскую областную думу поступил законопроект о сдаче в аренду объектов культурного наследия за один рубль. Инициатором выступил губернатор Роман Бусаргин.

Законопроект предлагает внести изменения в региональный закон «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области». Согласно новой редакции, при проведении аукциона на право заключения договора аренды начальный размер арендной платы составит один рубль в год за один объект культурного наследия. Такая льгота будет действовать с момента подписания договора аренды и до его окончания. Максимальный срок аренды — 49 лет.

Льготная аренда будет распространяться только на те объекты культурного наследия, которые принадлежат государству или муниципалитетам и находятся в неудовлетворительном состоянии. Арендатор обязуется в течение двух лет разработать проект реставрации и в течение пяти лет.

Никита Маркелов