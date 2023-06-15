ПМЭФ-2023: Смольный подписал соглашение по созданию авиацентра в районе аэродрома «Горская»

В четверг, 15 июня, в рамках ПМЭФ-2023 состоялось подписание соглашения о намерениях по созданию авиационного центра близ аэродрома «Горская» между петербургскими властями и ООО «СПб АТЦ "Полет"». Подписи под документом поставили глава комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков и гендиректор компании Александр Мурачев.

Проект предусматривает создание на участке, примыкающем к действующему аэродрому «Горская», авиационного учебного центра АУЦ, а также авиационного спортивного центра, авиационно-технической базы АТБ и ангаров для хранения и обслуживания авиационной техники.

Как отмечается в сообщении комитета Смольного, реализация данного проекта позволит создать новые рабочие места в высокотехнологичной отрасли и наладить подготовку специалистов в дефицитных специальностях, в первую очередь, операторов БПЛА в гражданской авиации.

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