«Южный завод тяжелого станкостроения» запустит вторую очередь производства обрабатывающих центров

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о расширении краснодарского проекта «Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС)», сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Инвестор намерен создать новую производственную площадку на базе строящегося в Краснодаре промышленного парка «ВБ Кубань» (промышленная зона на улице Тихорецкой). Вторая очередь ЮЗТС будет выпускать пятиосевые обрабатывающие центры различной модификации с высокой степенью локализации. Первую партию инновационной продукции выпустят уже до конца 2023 года на действующих производственных мощностях на территории станкостроительного завода им. Седина.

ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» было создано в 2016 году на базе завода им. Седина. Предприятие обеспечивает серийное производство станков для нефтяной, судостроительной промышленности, а также энергетического машиностроения. В 2022 году завод произвел 12 станков и обрабатывающих центров, увеличив объем отгруженной продукции в полтора раза. В 2023 году ЮЗТС намерен увеличить выручку в три раза, до 3 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар