Российский IT-холдинг стал инвестором Пермской судоверфи

Сегодня, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме московское АО «Ситроникс» (Sitronics Group, входит в АФК «Система») и АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) подписали договор об инвестировании в развитие ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ). Об этом сообщил гендиректор ФРПК Алексей Бураков в своем телеграм-канале. Средства будут направлены на реконструкцию и обновление производственных мощностей ПСВ, что позволит, в том числе, производить на предприятии суда на электрической тяге. Сумму инвестиций господин Бураков на раскрыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Алексея Буракова Фото: телеграм-канал Алексея Буракова

По словам руководителя ФРПК, в ближайшие 2-3 месяца будет вестись подготовка пакета документов и проработка инвестпрограммы, которая будет основана на проекте модернизации Пермской судоверфи. «Ожидаем, что наше партнерство поможет обеспечить растущий спрос на электросуда, в первую очередь, потребности регионов Урала и Приволжья»,— написал Алексей Бураков.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что АФК «Система» обсуждает с властями Прикамья возможность строительства на площадке ПСВ серии электросудов.

Пермская судоверфь была создана в 2021 году на базе активов ВСК, которые с целью восстановления производства выкупила Корпорация развития Пермского края (КРПК, входит в холдинг из хозяйственных обществ с госучастием, центром которого является ФРПК). Учредителями ООО «Пермская судоверфь» стали входящее в один холдинг с ФРПК и КРПК АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (94,27% в уставном капитале) и ООО «ПНППК-Морская электроника» (5,73%). Изначально ПСВ выполняла межнавигационный ремонт судов и производила металлоконструкции для строительства мостов, модульных причалов и элементов к ним. В прошлом году судоверфь начала строительство причалов для судов на электротяге по заказу санкт-петербургской компании «Эмпериум» (входит в АФК «Система»), которая в свою очередь сейчас строит сами электросуда для круизной АО «ВодоходЪ». Выручка Пермской судоверфи в 2022 году составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб.

Sitronics Group — вертикально интегрированный IT-холдинг, занимающийся разработкой решений для цифровой трансформации различных отраслей экономики, в том числе промышленности, судоходства и морской навигации. Также компания производит IT и телекоммуникационное оборудование под собственным брендом, разрабатывает IoT-системы и ПО. По данным kartoteka.ru, 58,68% акций АО «Ситроникс» принадлежит ПАО «АФК „Система“», 7% — бывшему руководителю «Ситроникса», ныне президенту Российской академии наук Геннадию Красникову, 6,98% — немецкой компании «Нед Электроник ГМБХ.», по 0,8% Александру Титову и Николаю Щербакову, 0,71% Александру Рыжкину. Держатели остальных акций не раскрываются. Выручка АО «Ситроникс» в 2022 году — 11,6 млрд руб., чистая прибыль — 385,6 млн руб.