Сбер выделит 26 млрд рублей на возведение первой очереди жилья города-спутника «Южный»

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» и ООО «ЗаСтрой» Спецзастройщик» подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания привлечет средства на строительство первого этапа жилой застройки города-спутника «Южный». На проектное финансирование девелоперу выделяется 26 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Тен / «Коммерсантъ» Фото: Александра Тен / «Коммерсантъ»

Площадь первой очереди проекта комплексного освоения территории города-спутника «Южный» составляет 78 га с площадью квартир около 210 тыс. кв. м. Договор со Сбербанком предполагает трехлетнее взаимодействие застройщика с банком в рамках финансирования деятельности девелопера. Для осуществления первого этапа строительства проекта планируется открытие рамочной кредитной линии на сумму 26 млрд рублей и банковских гарантий на 11 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали в четверг председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо и генеральный директор ООО «ЗаСтрой» Спецзастройщик» Сергей Хромов.

Город-спутник «Южный» — новый район Санкт-Петербурга, где будут созданы жилые, социальные и общественные пространства. На территории города-спутника также расположится всероссийский центр высоких технологий, инноваций и образования ИТМО Хайпарк.

Александра Тен

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