Врачи петербургского Центра Алмазова заполнили более 17 тысяч медпротоколов с помощью нейросетей

Специалисты Центра Алмазова в Санкт-Петербурге заполнили более 17 тыс. медицинских протоколов при лучевой диагностике с помощью голосового ввода. Об этом группа компаний ЦРТ рассказала в четверг, 15 июня, на ПМЭФ-2023.

По словам генерального директора ЦРТ Дмитрия Дырмовского, Центр первый в Санкт-Петербурге внедрил метод заполнения медицинских документов с помощью искусственного интеллекта для голосового заполнения. «Продукт Voice2Med распознает специализированную медицинскую лексику, преобразует голос врача в текст, ускоряет и упрощает заполнение документов»,— рассказали в группе компаний.

В Центре Алмазова отметили, что врачи экономят 20-30% времени, отказавшись от ручного ввода данных в медбланки. Кроме того, внедрение ИИ помогло начать принимать больше пациентов и быстрее формировать заключения.

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