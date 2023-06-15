Bloomberg: Еврокомиссия откажется от использования оборудования Huawei и ZTE

Еврокомиссия намерена запретить использование оборудования китайских Huawei и ZTE в собственных сетях мобильной связи 5G, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Кроме того, в готовящемся к публикации докладе о «наборе инструментов» в сетях 5G Еврокомиссия впервые назовет Huawei и ZTE поставщиками с высоким уровнем рисков и посоветует национальным правительствам последовать примеру регулятора и запретить использование оборудования двух китайских компаний в национальных сетях мобильной связи.

Таким образом, ЕС последует примеру своих западных союзников — США и Великобритании, которые уже давно перестали пользоваться оборудованием Huawei и ZTE, считая, что оно несет угрозу национальной безопасности.

Ни в Huawei, ни в ZTE информацию Bloomberg пока не комментировали.

Кирилл Сарханянц