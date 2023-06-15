Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: Еврокомиссия откажется от использования оборудования Huawei и ZTE

Еврокомиссия намерена запретить использование оборудования китайских Huawei и ZTE в собственных сетях мобильной связи 5G, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Кроме того, в готовящемся к публикации докладе о «наборе инструментов» в сетях 5G Еврокомиссия впервые назовет Huawei и ZTE поставщиками с высоким уровнем рисков и посоветует национальным правительствам последовать примеру регулятора и запретить использование оборудования двух китайских компаний в национальных сетях мобильной связи.

Таким образом, ЕС последует примеру своих западных союзников — США и Великобритании, которые уже давно перестали пользоваться оборудованием Huawei и ZTE, считая, что оно несет угрозу национальной безопасности.

Ни в Huawei, ни в ZTE информацию Bloomberg пока не комментировали.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...