В Азовском районе построят комплексы по переработке мусора

Компания «Промышленный Индустриальный Центр» планирует создать в Азовском районе экотехнопарк с промышленными и перерабатывающими предприятиями. Соответствующее сглашение об этом подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор компании «Промышленный Индустриальный Центр» Игорь Пелецкий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Комплекс предприятий займет более 40 га на территории Новоалександровского индустриального парка. На этой площади будут открыты комплексы по переработке строительного вторичного сырья (стекла, железобетона, кирпичного боя, древесины и пр.) и последующего производство строительных, отделочных материалов, грунта для растениеводства, компоста.

В течение 12 лет в проект планируют инвестировать 2,5 млрд руб. Более 1 млрд руб. будет вложено непосредственно в создание парка и производства до конца 2026 года.

Кристина Федичкина