ВТБ запустит карту жителя Рязанской области

ВТБ в третьем квартале этого года запустит массовую эмиссию Единой цифровой карты жителя Рязанской области. Банк планирует до конца года выпустить в регионе 30 тысяч таких карт. Договоренности о реализации проекта достигнуты в рамках ПМЭФ-2023 между губернатором Рязанской области Павлом Малковым и заместителем президента-председателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым.

Карта жителя Рязанской области от ВТБ будет работать как дебетовая карта на базе платежной системы «Мир» с возможностью управлять своими средствами в ВТБ Онлайн, зачислением заработной платы, всех видов социальных выплат и накоплением бонусов до 30% в рамках программы лояльности. Для получающих пенсию карта предусматривает повышенный процент на остаток по счету, снятие денежных средств в банкоматах без комиссии и бесплатное страхование от мошенников.

Владельцы Единой цифровой карты жителя смогут оплачивать проезд в общественном транспорте на всей территории Рязани и области, получать скидки в объектах культуры, спорта и от партнеров проекта, использовать в качестве электронного читательского билета, а также как ски-пасс на популярных горнолыжных курортах страны. Льготным категориям будет доступна региональная социальная программа «Забота».

«ВТБ уже несколько лет успешно реализует проект карты жителя, который расширяет доступность городской инфраструктуры и повседневных операций для пользователей. Сегодня общее число выпущенных универсальных карт уже приблизилось к полумиллиону. Важно, что в продукт интегрированы сервисы, направленные на поддержку социально незащищенных категорий населения. Для ВТБ это направление является одним из приоритетных. Уже этим летом карта жителя появиться в Рязанской области, расширив географию проекта до 12 регионов», - прокомментировал Анатолий Печатников.

«У нас с ВТБ очень много совместных проектов. После подписанного сегодня соглашения мы систематизирует нашу работу и выведем ее на качественно новый уровень. В регионе есть еще много направлений, которые нужно развивать, используя современные сервисы. Уверен, у нас здесь возможна синергия. Вместе мы сможем выйти на новые горизонты. Будем, наращивать темпы нашей работы, в том числе и во внедрении Единой цифровой карты жителя Рязанской области. Банк в числе первых стал партнером этого важного проекта», - отметил Павел Малков.

Проект «Карта жителя Рязанской области» реализуется при участии правительства региона, платежной системы «Мир» и банков-партнеров. ВТБ первым выпустил тестовые карты, а летом начнет их массовый выпуск для всех жителей региона. Карта будет выполнена в оригинальном дизайне, на котором изображены символы Рязанской области. Ее выпуск и обслуживание будут бесплатными.