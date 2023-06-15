Саратовская область договорились о сотрудничестве с Газпромбанком

Саратовская область и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве в части социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики областного правительства.

Стороны намерены совместно реализовывать региональные проекты в рамках государственно-частного партнерства, а также обеспечивать население и субъекты предпринимательства широким спектром высококачественных банковских услуг.

Соглашение подписали заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус и заместитель Председателя Правительства Саратовской области — министр промышленности и энергетики Саратовской области Михаил Торгашин.

Никита Маркелов