Уральских поставщиков продуктов оштрафовали за картель на торгах в рамках гособоронзаказа

УФАС Свердловской области выявило картельный сговор между уральскими компаниями «Актив+», «Уралторгсервис» и «ТК «Тоболтранс» на торгах по поставке продуктов питания в рамках государственного оборонного заказа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате картельного соглашения компании получили доход в 64 млн руб.

Картельный сговор выявлен на девяти торгах. «Участники картеля вели себя следующим образом: в первом случае участник соглашения снижал цену от начальной суммы цен единиц товара на 0,5%, во втором — участники картеля отказались от подачи ценовых предложений с целью заключить контракт по цене равной НМЦК»,— пояснили в ФАС.

Как выяснила ФАС, при подаче заявок компании использовали общие IP-адреса и электронную почту. Кроме того, установлено наличие взаиморасчетов, одних и тех же работников и родственных связей между ними. За участие в картеле (ч 2 ст. 14.32 КоАП РФ) компании оштрафовали на общую сумму в 16,6 млн. руб.

Ранее ФАС признала нарушившими антимонопольное законодательство уральских транспортировщиков твердых коммунальных отходов (ТКО). Компании участвовали в сговорах на торгах с 2019 по 2021 год. Общая стоимость заключенных контрактов составила 6,9 млрд руб. Действия нарушителей могли привести к увеличению расходов граждан на оплату коммунальных услуг.

Диана Сунагатуллина

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