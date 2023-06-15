ПМЭФ-2023: «Силовые машины» модернизируют производство газовых турбин за 8,5 млрд рублей

АО «Силовые машины» инвестирует в течение трех лет 8,5 млрд рублей в создание отечественных газовых турбин и генераторов большой мощности, а также комплекса испытаний крупных электрических машин и электроприводов мегаваттного класса. Соглашение между компанией и правительством Санкт-Петербурга подписали на полях ПМЭФ-2023 15 июня председатель совета директоров АО «Силовые машины» Алексей Мордашов и губернатор Александр Беглов. Срок реализации проекта — 2025 год.

Подписанное соглашение подразумевает сотрудничество при реализации инвестиционных проектов «Разработка и создание газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170». Общий объем инвестиций в 8,5 млрд рублей будет направлен с 2023 по 2025 годы. Планируется в процессе создать не менее 200 новых рабочих мест. Город, в свою очередь, предоставит помощь в подборе и подготовке высококвалифицированных кадров.

На церемонии подписания господин Беглов напомнил, что проект по созданию отечественных газовых турбин получил федеральную поддержку. Господин Мордашов отметил, что новое соглашение закрепляет договоренности для реализации стратегических проектов импортозамещения критически важных технологий. В целом общий объем инвестиций «Силовых машин» в технологическое развитие производства с 2008 по 2022 годы составил 55 млрд рублей.

Алла Михеенко

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