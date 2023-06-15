Компания «Рустарк» подписала соглашение о строительстве первого в России завода по производству лимонной кислоты

В ходе Петербургского международного экономического форума гендиректор ООО «Рустарк» Роман Козырев подписал соглашение о сотрудничестве с мэрией Армавира и администрацией Кубани в ходе строительства первого в России завода по производству лимонной кислоты, сообщает пресс-служба администрации края. Объем вложений в проект составит 60 млрд руб.

Инвестор впервые обнародовал свои планы в августе 2022 года, в настоящее время проект достаточно проработан, чтобы «Рустарк» (ранее – «Крахмальный завод "Гулькевичский"») вышел на подписание соглашения с муниципалитетом и региональной администрацией.

Согласно проекту, до 2027 года в Армавире будет создан производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна. Проект будет реализован в три очереди, каждая из которых предполагает ввод мощностей, способных переработать 1200 т сырья в сутки. Предприятие будет производить лимонную кислоту, крахмалопродукты, биополимеры и биомономеры, кукурузный глютен и масло. Завод станет одним из главных резидентов первого краевого государственного промышленного парка в Армавире.

Анна Перова, Краснодар