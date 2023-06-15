Ак Барс Банк запустил призовой марафон «Сабантуй»

С 15 июня по 27 июля клиенты Ак Барс Банка могут принять участие в летнем марафоне «Сабантуй». Участники смогут выиграть фирменные стикер-паки и денежные призы от 2 000 до 100 000 рублей. Участие в конкурсе – бесплатное.

Для того, чтобы выиграть нужно в период проведения марафона выполнять простые задания в мобильном приложении Ак Барс Онлайн. В марафон входят три уровня заданий: «Достань монетки, «Бег в мешках», «Бой подушками».

Каждый новый уровень возможно пройти только после выполнения предыдущего. Скачивайте приложение Ак Барс Онлайн по ссылке и принимайте участие в марафоне.

Подробнее узнать об условиях акции можно в мобильном приложении и на сайте банка.

ПАО "АК БАРС БАНК"