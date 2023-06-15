Федерация поддержала турбизнес Южного Урала

Правительство России одобрило заявку Челябинской области на софинансирование инвестиционных проектов по созданию модульных отелей. Регион получит 918 млн руб. По объему — это второе место среди 38 субъектов, которым одобрены субсидии. Задачу войти в федеральный проект и увеличить количество гостиниц в регионе ранее поставил перед подчиненными губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Представители власти и туристического рынка считают, что благодаря господдержке увеличится поток туристов на Южный Урал и как следствие доля отрасли в экономике региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ

По поручению президента России Владимира Путина, правительство страны распределило между регионами около 8 млрд руб. субсидий на создание модульных некапитальных объектов для размещения туристов. Федеральные средства получат всего 38 регионов. На втором месте по объему государственной поддержки — Челябинская область, которой одобрена финансовая поддержка в размере 918 млн руб.

В апреле–мае этого года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» комиссия Министерства экономического развития России провела конкурсный отбор заявок от регионов на субсидирование модульных некапитальных средств размещения. Средства из федерального бюджета предоставят субъектам РФ на условиях софинансирования в 2023–2024 годах. Размер субсидии для Южного Урала на этот год составит 414 млн руб., на 2024-й — 504 млн. «Рассчитываем, что эти шаги позволят в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха в России»,— прокомментировал председатель правительства России Михаил Мишустин. Всего за счет субсидий в регионах планируется реализовать более 200 инвестиционных проектов и построить гостиницы на 6,5 тыс. номеров.

По данным правительства Челябинской области, за счет этой федеральной субсидии на Южном Урале планируется построить около 30 модульных гостиниц, где будет более 850 номеров. Объем частных инвестиций по этим проектам составит около 3 млрд руб.

О значимости туристической отрасли для экономики Челябинской области неоднократно заявлял губернатор Алексей Текслер. По его поручению была проведена большая работа с инвесторами по подготовке заявки для вхождения в федеральный проект по модульным отелям. «В целом сегодня беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма, и нужно максимально их использовать. Это общая задача для всех. Туристический интерес к Южному Уралу растет с каждым годом. За прошлый год Челябинскую область с ночевкой посетило более 5,2 млн человек. Это почти на миллион больше, чем годом ранее. Тренд важно продолжить»,— сказал глава региона в своем обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Он подчеркнул, что в 2022 году регион поднялся на 13-е место в национальном туристическом рейтинге.

Заместитель губернатора Александр Богашов, курирующий туризм, отмечает, что отрасль получит беспрецедентные меры поддержки. «Впервые реализуется такая масштабная программа субсидирования строительства популярных и востребованных модульных мест размещения на сумму почти 8 млрд руб. Таким образом, Минэкономразвития России закладывает фундамент для создания полноценного рынка модульных средств размещения и способствует достижению показателей нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”»,— прокомментировал вице-губернатор. По его словам, ежегодно туристический поток в Челябинскую область увеличивается. «Отсутствие комфортных мест размещения является сдерживающим фактором прироста числа туристов в регион и увеличения доли отрасли в структуре экономики. Для решения этой задачи и выполнения поручения губернатора Челябинской области правительством совместно с АНО “Центр проектного развития” проведена масштабная работа с инвесторами и подготовка к заявочной кампании. Приложенные усилия оправдались: Челябинская область — вторая в стране по объему субсидии»,— сказал Александр Богашов.

Глава Федерации рестораторов и отельеров Челябинской области Юрий Звонков считает, что федеральная субсидия позволит улучшить качество номерного фонда в регионе и поддержит внутренний туризм. «Сейчас качественных номеров у нас недостаточно, спрос больше, чем предложение. Конечно, новые туристические объекты, особенно если они будут обвязаны правильной инфраструктурой, это хорошее подспорье для наших соотечественников, в первую очередь жителей Челябинской области и соседних уральских регионов, чтобы они предпочитали отдыхать у нас и оставляли деньги в нашей области, а не вывозили в другие регионы или страны»,— говорит Юрий Звонков. По его словам, модульное строительство позволяет развернуть номерной фонд в максимально короткие сроки.

«В чем сложность инвестиций в гостиничный бизнес? Новый отель строится два-три года, то есть деньги вкладываем сегодня, а качественные номера получаем только через три года. Более-менее хороший модульный гостиничный объект можно построить за полгода. В плане комфорта, если все выполнено правильно по хорошему проекту, такая гостиница может конкурировать с классическим строительством»,— подчеркивает глава Федерации отельеров и рестораторов региона.

Челябинская область не впервые получает крупные федеральные субсидии на развитие туризма в рамках нацпроекта. Летом прошлого года правительство РФ выделило региону 540 млн руб. на создание в 2023–2024 годах инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. На эти средства на Южном Урале выполнят модернизацию горнолыжного курорта «Аджигардак» в Ашинском районе и построят бальнеологический оздоровительный курорт «Сапфир Урала» в Еткульском районе. Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается в 12,8 млрд руб. Срок завершения — 2026 год.

В декабре прошлого года Челябинская область и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве. В том числе стороны договорились о совместной работе по модернизации и созданию курортов «Аджигардак» и «Сапфир Урала».

Кроме того, в Челябинской области действует целый ряд региональных мер поддержки туристического бизнеса. До конца 2024 года гостиницы категорий «три звезды», «четыре звезды» и «пять звезд» освобождены от уплаты налога на имущество организаций. Для компаний, которые реализуют с 1 января 2016 года инвестпроекты из перечня приоритетных в сфере деятельности по предоставлению мест для временного проживания, снижена ставка налога на прибыль до 13,5% в течение пяти лет, но не позднее 1 января 2024 года. А ставка по налогу на имущество для них составляет 0%. Также, начиная с 2021 года, предприниматели могут получить земельные участки в аренду без торгов для реализации масштабных инвестпроектов в туристической сфере по решению Совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе. Представители малого и среднего бизнеса могут претендовать на микрозаймы и поручительства по банковским кредитам от центра «Мой бизнес».