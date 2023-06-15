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Зинэтула Билялетдинов остался на посту главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продолжит работу на своем посту. Он подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба хоккейной команды.

Новый контракт рассчитан до конца следующего сезона. В тренерском штабе также будут работать Юрий Бабенко, Александр Бойков, Сергей Абрамов и Александр Агопеев. Кроме того, состав пополнил тренер по физподготовке Брэндон Бови, который уже работал в клубе в период с 2016 по 2018 год.

Господин Билялетдинов стал главным тренером «Ак Барса» в конце прошлого года. Вместе с ним казанцы вышли в финал Кубка Гагарина, где в упорной борьбе проиграли ЦСКА.

"Ъ-Казань"

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