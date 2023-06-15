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В Ростовской области отметили День медицинского работника

Медицинские работники Ростовской области отметили свой профессиональный праздник. На торжественном собрании заместитель губернатора Андрей Пучков вручил награды победителям областного конкурса «Лучший врач года», награды и поощрения. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В сообщении отмечается, что одним из ключевых показателей работы системы здравоохранения является ожидаемая продолжительность жизни. По данным регионального Минздрава, в Ростовской области в первом квартале текущего года она составила 72,75 года.

Кристина Федичкина

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