В Ярославской области планируют построить три гостиницы

В Угличе Ярославской области планируют возвести две гостиницы на 3 и 4 звезды, а в Переславле-Залесском — гостиничный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

Соответствующие соглашения были подписаны на ПМЭФ-2023. Инвестором проекта в Угличе стало ООО «Волга Эстейт». Рядом с гостиницами планируется открыть торговые ряды, стилизованные под дореволюционную застройку. В Переславле строительством комплекса займется ООО «Момо груп».

В Тутаеве планируется создать туристический парк «Николина гора». По словам ярославского губернатора Михаила Евраева, курорт будет круглогодичным и будет включать горнолыжный спуск, лесной каток, веревочный парк, площадки для игр в баскетбол, волейбол, теннис, велодорожки, тропы для прогулок и бега, парк миниатюр, ботанический сад.

Алла Чижова